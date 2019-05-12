رياضة | الأهلي يفاوض "السيسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاوض "السيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات شفوية مع عمرو السيسي لاعب وسط النجوم إف سي للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى وكيل اللاعب عدة اتصالات خلال الساعات الماضية من جانب المارد الأحمر، لاستطلاع رأيه في اللعب ضمن صفوف الفريق بالموسم الجديد.

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ويأتي رغبة الأهلي في التوقيع مع السيسي، بناءً على طلبات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم.

وكان النجوم إف سي، تأكد هبوطه لدوري القسم الثاني، عقب احتلاله المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.