رياضة | تصريح ناري من سترلينج قبل موقعة الحسم في البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من سترلينج قبل موقعة الحسم في البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ستيرلينج في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية :"إذا توجنا ببطولة الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين مع نفس اللاعبين والمدرب، فلماذا لا تفوز بها للمرة الثالثة؟".
وأضاف: "الأمور لم تتغير ولكن الفرق الأخرى حاولت بجدية أكبر وفي نفس الوقت إذا توجت باللقب مرتين على التوالي، فيمكنك أن تحقق الدوري في الموسم المقبل أيضًا".
وتابع:" يجب أن ننظر إلى ذلك ونحاول القيام به لأننا سنصنع التاريخ، أتطلع دائمًا إلى التطور والتحسن، أنا لاعب محترف والتتويج بالبطولات هو أهم شيء كلاعب".
واختتم ستيرلينج تصريحاته قائلاً :" في كل عام تحاول تقديم مستوى أفضل مما سبق وهذا بالظبط ما أفعله وبالتأكيد أريد أن أتحسن، هناك أمور أريد القيام بها وسأبذل قصارى جهدي للوصول لها".