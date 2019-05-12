رياضة | رسميا.. فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وجاء تتويج فان دايك بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج بعد تفوقه على السداسي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، البلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي)، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والبرتغالي بيرناردو سيلفا والإنجليزي رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

ونجح فان دايك في الظهور المميز مع ليفربول حيث شارك في 37 مباراة وساعد الريدز في الحفاظ على نظافة الشباك في 20 مباراة وساهم في تحقيق الانتصار مع الريدز في 29 لقاء.

واصبح فان دايك أول مدافع في البريميرليج يحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج بعدما فاز بها من قبل مدافع مانشستر سيتي كومباني في موسم 2011-2012.

يُذكر أن فان دايك فاز بجائزة أفضل لاعب في بريميرليج بالموسم الجاري من رابطة اللاعبين المحترفين، ليكرر إنجاز صلاح الذي حصد هاتين الجائزتين في الموسم الماضي (2017-18).