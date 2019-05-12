رياضة | هازارد يفاجئ ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يفاجئ ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني على منزله الجديد في العاصمة الإسبانية مدريد تمهيداً للانضمام للريال في الصيف المقبل.

وارتبط هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي مراراً وتكراراً بالانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بطلب واضح من الفرنسي زين الدين زيدان.

ويسعي زيدان لحسم العديد من الصفقات المميزة في الصيف المقبل لتعزيز الصفوف أملاً في إعادة الملكي لمكانه الطبيعي بعد موسم مخيب للآمال بدون ألقاب.

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ذكر موقع البرنابيو، أن هازارد استقر على منزله الجديد في العاصمة مدريد بالقرب من منزل كريم بنزيمة ورافائيل فاران في منطقة لا موراليخا (ألكوبينداس) في شمال العاصمة وهي منطقة يقيم فيها أيضاً الثنائي راموس ومارسيلو.

واشار الموقع إلى أن ريال مدريد ينتظر حتي 1يونيو المقبل للإعلان عن صفقة هازارد بعد انتهاء موسمه مع تشيلسي بشكل رسمي.

وينتظر ريال مدريد نهاية موسم هازارد مع تشيلسي بعد وصوله لنهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام أرسنال.