رياضة | على رأسهم نجم الأهلي.. إيهاب جلال يطلب ضم 3 لاعبين للمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على رأسهم نجم الأهلي.. إيهاب جلال يطلب ضم 3 لاعبين للمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي, من إدارة ناديه برئاسة المهندس سمير حلبية التعاقد مع لاعبين سوبر خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وحدد "جلال" أسماء بعض اللاعبين الذين يرغب في ضمه للفريق البورسعيدي وجاء على رأسهم هشام محمد لاعب خط وسط االأهلي لسد العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز في ظل تراجع مستوى عمرو موسى، بجانب عماد فتحي صانع ألعاب نادي الزمالك والمعار إلى صفوف إنبي بعدما فشل النيجيري إيزيكال باسي في إثبات جدارته مع الفريق.

وطلب جلال التعاقد مع أحمد محسن ظهير أيسر نادي مصر للمقاصة، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعدما تم الاستقرار على الإستغناء عن خدمات مصطفى مارسيلو، في نهاية الموسم الجاري.

ويستعد المصري لمواجهة الإنتاج الحربي على استاد الجيش الثالث بالسويس، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون للدوري العام والمقرر لها يوم 21 مايو الجاري.