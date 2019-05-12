رياضة | الهلال يستفسر عن مشاركة الهواة.. و"الفيفا" يرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يستفسر عن مشاركة الهواة.. و"الفيفا" يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفسرت إدارة نادي الهلال السعودي من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قانونية مشاركة الهواة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد قيدهم خارج فترات التسجيل القانونية.

وجاء رد الفيفا بأن مشاركة اللاعبين الهواة وقيدهم خارج الفترات القانونية يشترط بأن تكون البطولة للهواة فقط، وفي حالة مشاركة لاعبون محترفون فلا يجوز أن يتم قيد أي لاعب الا في الفترات القانونية.

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وجاء استفسار إدارة الزعيم بسبب مشاركة القرني لاعب الوحدة، والعويشير لاعب أحد مع أنديتهما في المباريات الرسمية بالدوري وهو ما رآه مسؤولو الهلال مخالفة للقوانين.

وكانت إدارة الهلال قد تقدمت بشكوى رسمية للاتحاد السعودي ضد مشاركة القرني والعويشير باعتبارهم هواة، ولكن تم رفض الشكوى.

ويحتل الهلال المركز الثاني بلائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة خلف النصر المتصدر بفارق نقطة وحيدة.