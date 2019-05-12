رياضة | رمضانيات_كروية (7) .. 5 أهداف تاريخية وسجدة في "قلب القدس المحتلة" لمحمد صلاح خلال شهر الصيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضانيات_كروية (7) .. 5 أهداف تاريخية وسجدة في "قلب القدس المحتلة" لمحمد صلاح خلال شهر الصيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة السابعة من سلسلة "رمضانيات كروية" أبرز أهداف نجمنا المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، مع منتخب مصر وفي رحلته الاحترافية في أوروبا، والتي سجلها خلال شهر رمضان في السنوات الماضية: -

- ثنائية أوليمبية في "لندن 2012":

في العاشر من رمضان لعام 1433 الموافق 29 يوليو لعام 2012 سجل محمد صلاح هدفًا لمنتخب مصر في شباك منتخب نيوزلندا خلال مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأوليمبية "لندن 2012"، وجاء هدف "صلاح" بالدقيقة 40 ليقود الفراعنة للتعادل مع المنتخب النيوزلندي 1-1.

وفي نفس البطولة سجل "صلاح" هدفًا ثانيًا ولكن هذه المرة في شباك منتخب روسيا البيضاء (بيلاروسيا) في المباراة التي جمعتهما يوم 13 رمضان، الموافق 1 أغسطس، وانتهت المباراة بفوز ساحق للفراعنة بنتيجة 3-1، وسجل مروان محسن ومحمد أبوتريكة الهدفين الثاني والثالث للمنتخب، ليصعد رفقة منتخب البرازيلي للدور التالي بالأولمبياد.

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- أول أهداف "صلاح" في رحلته الاحترافية:

شهر رمضان كان شاهدًا على أول الأهداف الرسمية لمحمد صلاح في رحلته الاحترافية في أوروبا بقميص فريق بازل السويسري، وذلك في شباك فريق لوزان في المباراة التي جمعتهما يوم 30 رمضان 1433 الموافق 18 أغسطس لعام 2012 في مباراة انتهت بفوز بازل 2-0، وكان هذا الهدف بداية لرحلة مليئة بالنجاحات والإنجازات للفرعون المصري في القارة العجوز لازالت مستمرة حتي الآن.

- هدف وسجدة لـ"صلاح" في "قلب القدس المحتلة":

من أهداف محمد صلاح في شهر رمضان والتي لا يمكن نسيانها، هدفه في مرمي مكابي تل أبيب الصهيوني علي ملعب الأخير واحتفاله بالسجود أمام الجماهير الصهيونية في لقطة نالت إشادة وإعجاب الجميع، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقه بازل مع فريق الكيان الصهيوني في 29 رمضان 1434 الموافق 6 أغسطس 2013، بالدور التمهيدي الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بالتعادل 3-3، وتأهل الفريق السويسري متفوقًا في مجموع نتيجة المباراتين 4-3.

- سادس أهداف "صلاح" في الدوري السويسري:

في 5 رمضان لعام 1434 الموافق 13 يوليو 2013 سجل محمد صلاح سادس أهدافه مع بازل في بطولة الدوري السويسري وذلك في شباك فريق آراو في مباراة الجولة الأولي من البطولة موسم 2013-2014 والتي انتهت بفوز بازل 3-1.