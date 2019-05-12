رياضة | قرار ناري من أرسنال ضد برشلونة في صفقة لاكازيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار ناري من أرسنال ضد برشلونة في صفقة لاكازيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع صفقة هجومية مميزة في الصيف المقبل لتعزيز الخط الأمامي مع البحث عن بديل مميز لخلافة لويس سواريز.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن برشلونة وضع لاكازيتي مهاجم أرسنال على قائمة تعاقدات النادي الصيفية لتعزيز الهجوم بعد فشله في التعاقد مع يوفيتش مهاجم انتراخت فرانكفورت وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

واضاف الموقع، أن برشلونة سعيتمد على إريك أبيدل السكرتير الفني للنادي في إقناع مواطنه لاكازيتي مهاجم أرسنال في الانضمام للبرسا في الصيف.