رياضة | الزمالك يستنجد باتحاد الكرة أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستنجد باتحاد الكرة أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مسئولو نادي الزمالك مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وطلبوا منه تأمين كامل للبعثة في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية الافريقية واستغلال علاقاته القوية في الكاف بعدم تكرار ما حدث في مباراة الصفاقسي التونسي ونهضة بركان في إياب الدور نصف النهائي.

وأكد أبو ريدة لإدارة الزمالك على وقوفه خلف النادي الأبيض وحرصه على تذليل كل العقبات أمامهم وتوفير المناخ الأمثل بما يساعد على تحقيق البطولة والتأكيد على عدم تعرض البعثة لأي ضرر في لقاء الذهاب بالمغرب وأنه سيطمئن بنفسه على كل الترتيبات الخاصة بالبعثة وفندق الإقامة وملعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية.