اونلاين | رابط SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اون لاين اليوم 12-05-2019 الدوري الانجليزي beIN SPORT NEW

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اون لاين اليوم 12-05-2019 الدوري الانجليزي، ينهي فريق ليفربول استعداداته الأخيرة لمواجهة فريق ولفرهامبتون في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب آنفيلد والتقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز فريق ليفربول بهدفين مقابل لا شئ، ويأمل فريق ليفربول أن يستكمل سجل انتصاراته وأن يحقق الفوز مثلما حققه خلال مباراة برشلونة والتي انتهت بفوز فريق ليفربول بـ 4 أهداف مقابل لا شئ، ليحتل بعد هذا الفوز المركز الثاني برصيد 94 حصدها من خلال 37 مباراة تمكن من تحقيق الفوز خلال 29 مباراة وتعادل خلال 7 مباريات، وخسر خلال مباراة واحدة فقط.

ليفربول Vs وولفرهامبتون.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 38).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : خليل البلوشي .

نتيجة مباراة الذهاب : وولفرهامبتون (0-2) ليفربول.

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .