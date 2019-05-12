اونلاين | لايف liverbool .. مباراة (ليفربول وولفرهامبتون) بث مباشر 12-5-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول liver won

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وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول توقع بطل الدوري ولكن كانت معظم الآراء تبرهن على صعوبة انتقال اللقب من براثن جوارديولا في الجولة الأخيرة لاسيما وأنه سيلاعب فريق له مركز متدني.

وأعلن يورجن كلوب التشكيل الأساسي لمباراة اليوم الذي شهد عودة روبتسون ومحمد صلاح بجانب تثبيت أوريجي أساسيا في الهجوم وهو ما سيعزز ثقة المهاجم الذي ساهم في آخر مبارتين باحراز 3 أهداف