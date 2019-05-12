جولة الحسم.. برايتون ضد مانشستر سيتي.. التشكيل

شتنطلق مباراة برايتون ومانشستر سيتي في الجولة الـ38 والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
المباراة تنطلق في تمام الرابعة عصرًا على ملعب فالمر، ويدخل مانشستر سيتي اللقاء متربعًا على قمة جدول ترتيب برصيد 95 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي يحتل المركز الثاني ويلتقي مع وولفرهامبتون على ملعب آنفليد في التوقيت ذاته.
تشكيل المباراة
مانشستر سيتي
ايدرسون، كايل والكر، فينسنت كومباني، إيمريك لابورت، زينيتشنكو، إلكاي جوندجان، ديفيد سيلفا، رياض محرز، رحيم سترلينج، بريناردو سيلفا، سيرجيو أجويرو.
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