عائق أمام ليفربول.. كيف سيؤثر دوري أبطال أوروبا على ميركاتو ليون؟

كشفت تقارير أوروبية عن نية إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي عدم السماح برحيل لاعبيها خلال الفترة المقبلة في حال تمكن الفريق من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ليون يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن سانت ايتيان صاحب المركز الرابع برصيد 62 نقطة، علمًا بأن هناك جولتين متبقتين على نهاية بطولة الدوري في فرنسا.
وبحسب ما نقلته ميرور فإن حسم ليون مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا سيمنعه من التفريط في لاعبيه وعلى رأيهم نبيل فقير -هدف ليفربول السابق- خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا للصحيفة البريطانية فإن بعض التكهنات تربط ليفربول بإعادة التفكير في ضم صاحب الـ25 عامًا خلال الميركاتو الصيفي.
فقير كان ضمن أولويات نادي ليفربول المصيف الماضي، وكانت الصفقة على مشارف الإتمام إلا أن بعض الكشوفات الطبية الخاصة باللاعب حالت دون انتقاله إلى ملعب آنفليد.
ميرور أشارت إلى حديث جان ميشيل أولاس رئيس ليون لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" حيث قال: "إذا تأهلنا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، فسنفرط في لاعب واحد فقط هذا الصيف".
فقير لم يكن اللاعب الوحيد الذي لفت انتباه أندية أوروبا، فهناك أكثر من لاعب أبرزهم الظهير الأيسر ليون فراندي مندي هدف ريال مدريد الإسباني الذي يرغب في ضمه في صفقة تبلغ قيمتها 39 مليون جنيه إسترليني.
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