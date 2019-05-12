بايرن ميونخ يستعيد نجمه قبل مواجهة فرانكفورت

شهدت تدريبات بايرن ميونخ، اليوم الأحد، عودة نجم الفريق بعد غيابه عن مواجهة لايبزيج، أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الألماني.

وأعلن النادي البافاري عبر حسابه على موقع "تويتر"، عودة الكولومبي خاميس رودريجيز للتدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق.

كما تدرب الإسباني تياجو ألكانتارا، بشكل منفرد داخل مركز الأداء، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة لايبزيج، دفعت مدربه نيكو كوفاتش لاستبداله.

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وتواجد لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز والحارس الألماني مانويل نوير رفقة ألكانتارا، حيث خاضا أيضًا تدريبات منفردة.

ويسعى ثلاثي الفريق البافاري لاستعادة جاهزيته البدنية قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت، السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، والتي ستحدد هوية بطل البوندسليجا.

يذكر أن بايرن ميونخ يتصدر جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه بوروسيا دورتموند.