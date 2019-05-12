ميسي يطرد ثلاثي برشلونة من "كامب نو"

اتَّخذ الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، قرارًا غاضبًا، ضد 3 لاعبين بالفريق الكتالوني، بحسب تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنَّ ميسي طلب من إدارة برشلونة بيع الثلاثي فيليب كوتينيو، وصامويل أومتيتي، وإيفان راكيتيتش، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وجاء طلب البرغوث لإدارة البارسا بعد خسارة الفريق أمام ليفربول (0-4)، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي من الدور نصف النهائي.

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ولم يقدم كوتينيو، المستوى المنتظر عقب قدومه إلى "كامب نو" من ليفربول في الموسم الماضي، لذلك قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان، أو يعود إلى البريميرليج من بوابة الريدز، أو مانشستر يونايتد.

أما راكيتيتش فكان الاسم الأكثر إثارة في اختيارات ميسي، حيث يعتبر واحدا من ركائز التشكيل الأساسي للبارسا في المواسم الأربعة الأخيرة، لكن تراجع مستوى النجم الكرواتي خلال الأشهر الأخيرة، كان السبب وراء المطالبة برحيله.

وانضم أومتيتي إلى قائمة المهددين بالرحيل، بعد أن خسر مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة لصالح مواطنه كليمنت لينجليت؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في مطلع الموسم الحالي، والتي لم يتخلص من آثارها بعد ظهوره من جديد بقميص برشلونة.