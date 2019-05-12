يوفنتوس يكشف عن قميصه الجديد

كشف نادي يوفنتوس، اليوم الأحد، عن التصميم الجديد لقميص فريق السيدة العجوز الخاص بالموسم المقبل.

وجاء التصميم الجديد مختلفًا عن قميص الموسم الحالي، حيث أنه بات مقسومًا إلى نصفين أحدهما باللون الأبيض والآخر بالأسود، وبينهما فاصل باللون الأحمر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو تقديمي للقميص الجديد يضم أكثر من نجم، أبرزهم باولو ديبالا وجورجيو كيلليني وميراليم بيانيتش.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة روما، اليوم الأحد، على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإيطالي.