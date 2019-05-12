الارشيف / اخبار الرياضه

كونتي جاهز لتسلم قيادة إنتر ميلان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، ‘ن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، بات جاهزا لقيادة فريق انتر ميلان، في الموسم المقبل.

 

وأوضحت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن إنتر ميلان، على أعتاب التعاقد رسميا مع كونتي، لتدريب الفريق خلفًا للوتشيانو سباليتي، مدرب النيراتزوري الحالي.

 

وأضافت أن مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق أصبح جاهزًا لكي يحل محل سباليتي، بداية من الموسم الجديد.

Advertisements

 

وأوضحت أن ستيفن تشانج، رئيس الإنتر، أعطى الضوء الأخضر لبيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنادي، بوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، والتعاقد مع المدرب للتفوق على ميلان ويوفنتوس.

 

وختمت الصحيفة بأن كونتي وافق على عقد لمدة 3 سنوات، فيما سيحصل على حوالي 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كونتي جاهز لتسلم قيادة إنتر ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا