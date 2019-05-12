كونتي جاهز لتسلم قيادة إنتر ميلان

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، ‘ن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، بات جاهزا لقيادة فريق انتر ميلان، في الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن إنتر ميلان، على أعتاب التعاقد رسميا مع كونتي، لتدريب الفريق خلفًا للوتشيانو سباليتي، مدرب النيراتزوري الحالي.

وأضافت أن مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق أصبح جاهزًا لكي يحل محل سباليتي، بداية من الموسم الجديد.

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وأوضحت أن ستيفن تشانج، رئيس الإنتر، أعطى الضوء الأخضر لبيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنادي، بوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، والتعاقد مع المدرب للتفوق على ميلان ويوفنتوس.

وختمت الصحيفة بأن كونتي وافق على عقد لمدة 3 سنوات، فيما سيحصل على حوالي 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.