تكرار إنجاز صلاح.. فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

فاز الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم (2018-19)، والمقدمة من "EA Sports".
وتفوق فان دايك على 6 لاعبين، وهم: المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، البلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي)، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والبرتغالي بيرناردو سيلفا والإنجليزي رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).
وبات صاحب الـ27 عاما أول مدافع يحصد الجائزة منذ البلجيكي فينسنت كومباني الذي فاز بها موسم (2011-12).
وشارك فان دايك في جميع مباريات ليفربول بالدوري وعددها 37 مباراة، وساعد ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه في 20 مباراة، مساهمًا في تحقيق الفوز للريدز في 29 لقاء.
وانضم المدافع الهولندي إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في يناير 2018، كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بعدما كلف خزائن الريدز 75 مليون جنيه إسترليني.
يُذكر أن فان دايك فاز بجائزة أفضل لاعب في بريميرليج بالموسم الجاري من رابطة اللاعبين المحترفين، ليكرر إنجاز صلاح الذي حصد هاتين الجائزتين في الموسم الماضي (2017-18).
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