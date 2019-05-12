زيارة هولندية تطمئن قلب برشلونة بشأن دي ليخت

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد في صفقة المنتظرة بانتقال الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، إلى برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أرسل ممثليه في زيارة إلى أمستردام، يوم الجمعة الماضي، من أجل قطع شوط جديد نحو ضم مدافع أياكس.

واستهدف برشلونة من الزيارة معرفة الطلبات المالية لدي ليخت، في ظل وجود مخاوف بشأن تدخل أندية أخرى لخطفه مثل يوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

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كما أن برشلونة اشتبه في تعرض اللاعب الهولندي لإغراءات من قبل ليفربول، من أجل أن يلعب دي ليخت بجوار مواطنه فيرجيل فان ديك، خلال الموسم المقبل.

وتأكد ممثلو برشلونة من رغبة اللاعب الذي يريد الانتقال إلى النادي الكتالوني، وبات الأمر حاليًا تحت سيطرة البارسا الذي من المفترض أن يقدم العرض المناسب لحسم الصفقة، كما حدث عند التعاقد مع فرينكي دي يونج الذي أعلن عن انتقاله إلى برشلونة بعد زيارة رئيس النادي بارتوميو لأياكس، وقطع الطريق على باريس سان جيرمان في استقطابه.