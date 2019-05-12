لجنة الحكام تُعلن عن طاقم مباراة الزمالك والداخلية

علنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح عن الطاقم الذي سوف يدير مباراة الزمالك والداخلية.

ويلعب الزمالك والداخلية ضمن الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم الأحد.

ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "فيس بوك" فقد تقرر تعيين محمد الصباحي حكما لمباراة الزمالك والداخلية.

ومن المقرر أن يعاون الصباحي في المباراة كلا من أحمد توفيق طلب، وهشام الدسوقي، ومحمود وفا حكما رابعا، بجانب طارق سامي وطارق مجدي، حكم خامس.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يطلب طاقم حكام أجنبي لمباراته أمام الداخلية.