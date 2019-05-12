علنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح عن الطاقم الذي سوف يدير مباراة الزمالك والداخلية.
ويلعب الزمالك والداخلية ضمن الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم الأحد.
ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "فيس بوك" فقد تقرر تعيين محمد الصباحي حكما لمباراة الزمالك والداخلية.
ومن المقرر أن يعاون الصباحي في المباراة كلا من أحمد توفيق طلب، وهشام الدسوقي، ومحمود وفا حكما رابعا، بجانب طارق سامي وطارق مجدي، حكم خامس.
الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يطلب طاقم حكام أجنبي لمباراته أمام الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الحكام تُعلن عن طاقم مباراة الزمالك والداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.