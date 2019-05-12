الهلال يرجئ تتويج النصر بلقب الدوري السعودي

أرجأ الهلال حامل اللقب تتويج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة من الموسم، بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة للمسابقة.

وفاز الهلال على مضيفه الاتفاق 1 /صفر كما فاز النصر المتصدر على مضيفه الحزم 3 /صفر.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

وفي الجولة الأخيرة من الموسم يلتقي النصر مع ضيفه الباطن والهلال مع ضيفه الشباب.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، تقمص المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله دور البطولة وسجل الأهداف الثلاثة للنصر في شباك الحزم.

وافتتح حمد الله التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة ثم أضاف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و66.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد، سجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدف الفوز للهلال في شباك الاتفاق في الدقيقة 51.

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وفي باقي المباريات اكتسح الاتحاد ضيفه الفتح 6 /2 وفاز الأهلي على مضيفه الفيصلي 4 /1 والوحدة على ضيفه القادسية 4 /صفر وأحد على مضيفه الباطن 1 /صفر وتعادل الفيحاء مع مضيفه الرائد سلبيا كما تعادل الشباب مع التعاون بدون أهداف.

واكتسح الاتحاد ضيفه الفتح بستة أهداف مقابل هدفين.

وسجل الكسندر بريوفيتش ثلاثة أهداف (هاتريك) للاتحاد في الدقائق 16 و66 و70 وأضاف كارلوس فيلانويفا هدفين في الدقيقتين 18 و44 وتكفل روماريو ريكاردو دا سيلفا بالهدف الأخر في الدقيقة 22.

وسجل ساسا جوفانوفيتش هدفي الفتح في الدقيقتين الثامنة و63.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة خلف الفتح صاحب المركز الثامن.

وفاز الأهلي على الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد الفيصلي عند 43 نقطة في المركز السادس.

وسجل نيكولاي ستانسيو وعبدالفتاح توفيق عسيري ودجانيني تافاريس وعثمان الحاج أهداف الأهلي في الدقائق 11 و32 و59 و90 وتكفل دييجو كالديرون بالهدف الوحيد للفيصلي في الدقيقة 49.