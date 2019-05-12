ليفربول يتفوق على السيتي حتى لو حقق الوصافة

سواء فاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي أم لا، فإنه سيتفوق على منافسه المباشر مانشستر سيتي، في سباق موازي للقب الدوري الإنجليزي.

وحسب تقرير نشرته صحيفة (ميل أون لاين) البريطانية، فإن ليفربول سيحصل على أعلى مقابل مالي، نظير بث مبارياته تلفزيونيا، وسيتفوق على مانشستر سيتي حتى لو فاز الأخير باللقب.

السبب الرئيسي لتفوق ليفربول ماليا في الموسم الحالي، يعود إلى جماهيريته بين معلقي الدوري الإنجليزي، حيث سيحصل الريدز على 149.5 مليون جنيه استرليني، نظير نقل 29 مباراة له على الهواء من قبل شبكتي سكاي سبورتس و BT سبورتس، في المقابل سيكون نصيب مانشستر سيتي 148.1 مليون جنيه استرليني.

المفاجئ في الموضوع تراجع إيرادات مانشستر يونايتد بشكل كبير مقارنة بما يدفعه النادي كأجور للاعبين، حيث يحل في المركز السادس على قائمة الإيرادات، بمبلغ 139.5 مليون جنيه استرليني، وبلغت كلفة النقطة الواحدة التي حققها خلال الموسم، الحالي مبلغا وصل إلى 100 ألف جنيه استرليني.

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ونقلت 29 مباراة على الهواء مباشرة لليفربول من قبل الشبتكين الإنجليزيتين، وهو الرقم الأكبر من بين أندية الدوري الإنجليزي، وحل مانشستر يونايتد في المركز التالي بـ 27 مباراة منقولة تلفزيونيا، بينما تم عرض 26 مباراة لمانشستر سيتي بما فيها رحلته إلى برايتون اليوم الأحد.

وبإمكان ليفربول زيادة غلته بشكل قياسي، في حالة فوزه بلقب الدوري الإنجليزي ومعه جائزة هذا اللقب التي تبلغ 150 مليون جنيه استرليني.

وفي المقابل، ستحصل أندية هيدرسفيلد وهولدرزفيلد وفولهام وكارديف الهابطة للدرجة الثانية، على مبالغ تتراوح بين 94 - 100 مليون جنيه إسترليني، نظير مشاركتها بالدوري الإنجليزي للموسم الحالي.