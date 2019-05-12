رئيس نادي فرتك الرياضي يثمّن مُكرمة محافظ المهرة لبطل الكأس

عبّر رئيس نادي فرتك الرياضي بمحافظة المهرة سعيد إبراهيم سيدون، عن ارتياحه وجزيل شكره وتقديره لمعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري تكرمه باستقبال بعثة فريق فرسان حرضنوت - بطل كأس محافظ المهرة 2019 - بمكة المكرمة لدى وصولهم لأداء مناسك العُمرة، بمعية الأمين العام للمجلس المحلي الشيخ سالم نيمر والوكيل الأول الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري ومدير عام ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج الأستاذ فهمي شملان ، مثمناً لمحافظ المهرة الشيخ راجح باكريت هذه المكرمة الكريمة منه المتمثلة بمنح الفريق زيارة بيت الله الحرام لتأدية شعيرة العمرة باعتبارهم أبطال الكأس ويستحقون ذلك.

وهنأ رئيس نادي فرتك في رسالة صوتية الوزير البكري وقيادة السلطة المحلية بحلول شهر رمضان المبارك، وإدارة ولاعبي فريق فرسان حرضنوت والشخصيات المرافقة لهم بأداء مناسك العمرة هذا العام .

وقال سيدون " نقّدر في إدارة نادي فرتك عالياً هذا الموقف النبيل والمسؤول للأخ الوزير الذي يعكس اهتمامه برياضة المهرة وتشجيع انديتها وحرصه ودعمه لتطويرها ، مؤكداً بأن هذا يعد شرفاً كبيراً لإدارة نادي فرتك ولاعبيه وجماهيره وموقفاً سيسجله التاريخ للوزير البكري بأحرف من ذهب، وسيمثل دافعا قوياً للنادي ولفريق الفرسان وكافة الفرق الشعبية التي تنضوي تحت راية نادي فرتك زعيم أندية المهرة لتقديم المزيد من الإنجازات ".

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وأشار إلى نادي فرتك تربع طويلا على منصات التتويج محققاً الكثير من البطولات وأن النادي يشهد تطوراً متسارعاً في مختلف الألعاب من خلال تفعيل الأنشطة الرياضية، موضحاً بأن فرتك حقق مؤخراً بطولة المحافظة للشباب لكرة القدم، وبطولة المحافظ في نسختها الأولى ، وتوج الفريق الممتاز وصيفاً لبطولة الفقيد السقطري ولولا أن معظم عناصره شابة وغياب أهم اللاعبين لخطف اللقب.

وتناول رئيس نادي فرتك الرياضي الإنجازات الملموسة التي تحققت لرياضة المهرة في عهد المحافظ الشيخ راجح باكريت وفي ظل تولي الوزير نايف البكري حقيبة وزارة الشباب والرياضة، سوى من حيث تنفيذ المشاريع والمنشآت أو من حيث تشجيع القطاع لدعم القطاع الرياضي أو حصد البطولات التي حققتها أندية المهرة حتى صارت اليوم تنافس على مستوى الجمهورية وتمثل اليمن بالخارج .

وأشاد سيدون بالدعم الذي يقدمه ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة في رعايته وتبنّيه لمجمل الأنشطة الرياضية وتقديمه الجوائز النقدية والعينية الثمينة في خطوة غير مسبوقة للقطاع الخاص.