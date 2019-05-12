أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الانجليزية

ديلي ميل

ليفربول يتجاوز سيتي

تجاوز ليفربول منافسه مانشستر سيتي على مستوى العائد المالي المتوقع من المشاركة في الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي، وذلك بالرغم من تفوق منافسه في حدد النقاط.

وينتظر ليفربول تحقيق 149.5 مليون جنيه استرليني من وراء العائد المالي للدوي الانجليزي، فيما سيحصل مانششتر سيتي على 148.1 مليون استرليني.

ذا صن

الغيرة تحرق يونايتد

يعاني مانشستر يونايتد من أزمة خلال الوقت الحالي بسبب الشروط الموجودة في عقود أليكسيس سانشيز، وبول بوجبا في حالة صناعة الأهداف أو تسجيلها.

ويحصل سانشيز الذي يتقاضي راتب قدره 505 ألف إسترليني أسبوعيًا على 75 ألف لكل هدف، و25 ألف لكل صناعة، وبالنسبة لبوجبا فيصحل على 50 ألف لكل هدف، و20 ألف لكل صناعة.

ديلي ستار

جوارديولا يحذر منافسيه

حذر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي منافسيه من أن فريقه سيكون أفضل خلال الموسم المقبل بعدما وصل لـ95 نقطة أو أكثر لموسمين على التوالي في بطولة الدوري.

وقال جوارديولا: "نعم سنكون أفضل، خلال الموسم المقبل سنكون أقوياء، أنا واثق من ذلك.. علينا أن نقوم بعملنا بشكل أسرع، لقد تحسنا على المستوى الهجومي لكننا لم نغيير من أسلوبنا لذلك كل عنصر أصبح أكثر راحة وما نبحث عنه الموسم المقبل أن نكون أفضل دفاعيًا."

اكسبريس

جوارديولا حسم أمره

حسم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي موقفه من الفريق بغض النظر عن تحقيق لقب الدوري الانجليزي من عدمه خلال مواجهة برايتون.

وأكد جوارديولا لمقربين منه أنه سيستمر على الأقل حتى نهاية عقده في صيف 2021، ولا يفكر إطلاقًا في مناقشة عروض أخرى يحصل عليها.

الصحافة الإسبانية

ماركا

نهاية بيل

للمرة الثانية على التوالي، قرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عدم استدعاء الويلزي جاريث بيل لقائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

زيدان يبدو أنه قرر وضع خط نهاية لمسيرة بيل مع ريال مدريد في الفترة الحالية، حيث يعد استبعاده للمرة الثانية من القائمة بمثابة ما أكدناه من قبل عن رحيل اللاعب في الصيف المقبل.

لا احترم سواريز

أكد فرانك لوبوف أنه لا يكن أي احترام للأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، مؤكدًا على سعادته بخروجه من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.

مهاجم منتخب فرنسا ونادي تشيلسي السابق قال: "أحب برشلونة حقًا، ولكن أنا سعيد لأنهم لم يذهبون للنهائي لأن سواريز يلعب معهم، إنه لاعب كبير ولكنه مخادع، ولا أكن أي احترام له".

آس

بديل جودين

يبدو أن نادي أتلتيكو مدريد قد حدد بديل مدافعه، دييجو جودين، الذي سيرحل عن صفوف الفريق بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري من البطولات الإسبانية.

الإكوادوري روبرت أربوليدا لاعب نادي أتلتيكو ناسيونال سيكون البديل لجودين فور رحيله، اللاعب يبلغ من العمر 27 عامًا وسبق له اللعب مع منتخب بلاده من قبل.

هازارد يريد الريال

واقعة جديدة أظهرت رغبة إيدين هازارد في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الصيف المقبل، وذلك بعد ما حدث في حفل اختياره أفضل لاعب في تشيلسي عن الموسم الجاري.

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هازارد خلال الحفل قام عدد من المتواجدين بمداعبته قائلين: "وقع على عقود التجديد مع تشيلسي"، إلا أن الدولي البلجيكي أجاب: "أين القلم الذي سأوقع به".

الصحافة الألمانية

بيلد

سانشو يحسم مستقبله

حسم جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند موقفه من الرحيل عن ناديه في الموسم المقبل بعد رغبة العديد من الأندية شراء اللاعب في الصيف القادم.

سانشو القادم من صفوف مانشستر سيتي في الصيف الماضي قرر البقاء في صفوف فريقه الحالي خلال الموسم المقبل ليقطع الطريق على الأندية الراغبة في الحصول على خدماته والتي يأتي من أبرزها فريق مانشستر يونايتد.

صفقة قياسية لدورتموند

يسعى نادي بروسيا دورتموند الألماني إلى عقد صفقة ستكون الأكبر في تاريخ النادي من خلال التعاقد مع اللاعب أليكس جيرلمالدو لاعب بنفيكا البرتغالي.

صاحب الـ23 عامًا ستبلغ قيمته 40 مليون يورو مما سيتفوق على صفقة انتقال أندريه شورله والذي جاء وقتها من فولفسبورج عام 2016 مقابل 30 مليون يورو.

كيكر

نمتلك فرصة التتويج

قال نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، إن فريقه ما زال يمتلك حظوظًا نحو التتويج بلقب الدوري الألماني في ظل إقامة مباراة الجولة الأخيرة أمام آيتراخت فرانكفورت على ملعب الفريق البافاري.

كوفاتش أضاف خلال تصريحاته بعد تعادل فريقه أمام لايبزيج :"هذا الأمر سيساعدنا لا سيما على مستوى الحماس والعاطفة لتحقيق الفوز".

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديللو سبورت

شاب مغربي يُطيح بمهاجم يوفنتوس

كشفت الصحيفة، عن اهتمام إدارة نادي يوفنتوس بالتعاقد مع الشاب المغربي جواو فيليكس لاعب بنفيكا، في ظل اقتراب رحيل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت، أن المدرب ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس يرغب في التعاقد مع الشاب المغربي ليكون بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتفريط في ماندزوكيتش والذي اربتط اسمه مؤخرا بالرحيل لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كوريري ديللو سبورت

حارس برشلونة يقترب من الانتقال للدوري الإيطالي

بات الهولندي ياسبر سيليسن، حارس مرمى برشلونة، قريبا من مغادرة قلعة كامب نو، لتكون وجهته الدوري الإيطالي عبر بوابة نادي يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة، أن حارس البلوجرانا يرغب في المشاركة كأساسي لذلك سيحاول الرحيل للبحث عن فرصة مع نادي اخر.

الصحافة الفرنسية

فرانس فوتبول

توخيل ينتقد العقوبة المزدوجة

انتقد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي العقوبة المزدوجة التي وُقعت على فريقه خلال مواجهته أمام آنديه، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ونال البرازيلي ماركينيوس بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة والثمانين صاحبتها ركلة جزاء لمصلحة آنجيه تسببت في هدف تقليص الفارق، لتنتهي المواجهة بفوز فريق العاصمة الفرنسية بهدفين مقابل هدف.

وقال توخيل: "تفاجأت بشدة مما حدث، أعتقد في القوانين الجديدة لا يجب توقيع عقوبة مزدوجة (الطرد + ركلة جزاء) هذا خطأ، لكنه كان أمرًا جيدًا أن نفوز."

ليكيب

جينيسيو لم يحتمل

قال برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي أن مشاهدة مواجهة تتعلق نتيجتها بوضع فريقه أمر يمثل ضغطًا أكبر من ذلك الذي يواجهه وهو على مقعد القيادة في أرض الملعب خلال المباريات.

وتحدث المدير الفني الفرنسي عن مشاهدته لمواجهة سانت إيتيان أمام مونبيلييه والتي انتهت فوز الأخير بهدف نظيف، مؤكدًا ان الضغط دفعه لتغيير القناة التليفزيونية، بعدما كان فوز سانت إيتيان سيجعله يقتنص المركز الثالث من ليون، وهو ىخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.