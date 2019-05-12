رئيس اتحاد جدة يُعلن بقاء سييرا ويحتفي بالرقم القياسي

أكَّد لؤي ناظر، رئيس اتحاد جدة السعودي، أنَّ المدرب التشيلي خوسيه سييرا، باقٍ مع الفريق، الموسم المقبل.

وقال ناظر في تصريحات صحفية: "اليوم أُعلن لجماهير الاتحاد، بأنِّ عقد مدرب الاتحاد سييرا، تجدد تلقائيًا، وكان هذا جزءًا من الشرط الذي وضع في عقد المدرب".

كان اتحاد جدة، ضمن مقعده في دوري المحترفين السعودي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الفتح، أمس السبت، (6-2)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة الـ29 من البطولة.

وأضاف: "من الصعب اتخاذ قرارات كثيرة في استقطابات اللاعبين؛ لأننا إدارة مكلفة سترحل بنهاية الموسم، لكن سنمضي قدمًا في خدمة الكيان، ولن نتوقف حال وجود أي فرصه لاستقطاب أي لاعب، ولن ننتظر سواء بقينا أو رحلنا".

وتابع: "الحمد لله المرحلة الصعبة مرت. قد يكون إنجازًا كبيرًا للإدارة الحالية، لكنه صغير جدًا لنادي الاتحاد الذي تعتبر إنجازاته أكبر من كونه يصارع على الهبوط".

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وعدَّ ناظر، بأنَّ قرار إعادة المدرب التشيلي سييرا، هو أحد أصعب القرارت التي اتخذتها الإدارة، بجانب التعاقدات التي أبرمها الفريق مع اللاعبين الأجانب في الفترة الشتوية، واستقطاب الدولي عبدالعزيز البيشي، مشيدًا بالعمل الكبير الذي قدمه جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي، بالإضافة إلى لجنة الاستثمار بالنادي.

ووصف ناظر، جماهير الاتحاد، بالعاشقه، التي دعمت الفريق، ولم تتخلَ عن دعم الفريق في أصعب الظروف، مشيدًا بالرقم الكبير الذي وصل له جمهور الاتحاد والذي كسر حاجز النصف مليون متفرج في الموسم.

وقال في هذا الصدد: "هو رقم قياسي في الملاعب السعودية في أصعب موسم للفريق، ولا أعرف ماذا سيحدث لو كان الفريق ينافس على الصدارة".

واعترف ناظر بأن فريق اتحاد جدة الحالي لايستطيع الفوز بالدوري، مبينًا بأنه لابد من تطعيم الفريق بعناصر محلية، وأجنبية أخرى لكي يستطيع المنافسة على مدى 30 مباراة.