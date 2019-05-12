تأجيل حسم البوندسليجا وسينما شوماخر يتصدران الصحف الألمانية

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تركزت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الأحد، حول تأجيل حسم لقب الدوري الألماني للجولة الأخيرة، بعد تعادل بايرن ميونخ مع لايبزيج بدون أهداف، أمس السبت، إلى جانب فوز بوروسيا دورتموند على فورتونا دوسلدورف.
وخرجت صحيفة "بيلد" بعنوان "نهائي حاسم من جديد"، في إشارة لتأجيل حسم لقب البوندسليجا حتى الجولة الأخيرة، بعد تعثر البايرن أمام لايبزيج.
كما أفردت الصحيفة غلافها لبطل الفورمولا 1 الألماني مايكل شوماخر، الذي ما زال بعيدا عن الأضواء منذ تعرضه لحادث خلال ممارسته للتزلج، وقالت الصحيفة: "عائلة شوماخار تجلبه للسينما" حيث بينت أن العائلة أنجزت فيلما يروي قصة حياة أسطورة سباقات السيارات، وسيعرض في دور السينما نهاية العام الحالي.
أما صحيفة "إكسبريس دوسلدورف" فألقت الضوء عبر غلافها على نجاة دورتموند بفوز عسير أمام فورتونا دوسلدورف (3-2).
بينما جاءت صحيفة "WAZ" بعنوان "دورتموند يستمر في الإيمان باللقب"، وذلك بعد نجاحه في تقليص الفارق مع البايرن، المتصدر، إلى نقطتين، مستفيدًا من تعادل الأخير مع لايبزيج.
أما صحيفة "Frankfurter Allgemeine Zeitung" فسلطت الضوء على انتظار الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، لهدية من برايتون بتعطيل مانشستر سيتي، لخطف لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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