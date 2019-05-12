شكرا لقرائتكم تعديل خريطة الانتاج الحربي بعد تأجيل مباراة الزمالك فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي مع مختار مختار المدير الفني للفريق جدول استعدادات الفريق لمباراة المصري بعد تأجيل مباراة الزمالك. ويلتقى الانتاج الحربى مع نظيره المصرى البورسعيدى الثلاثاء 21 مايو الجارى على ستاد الجيش بمدينة السويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام. Advertisements وأجلت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة مباراة الانتاج الحربى مع الزمالك لإنشغال الأخير بلقاء نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية.

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