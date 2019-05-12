شكرا لقرائتكم حازم إمام: الشوربة أهم الأطباق على الفطار فى رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق وعضو مجلس اتحاد كرة القدم المصرى، إنه من عشاق طبق "الشوربة"، مضيفا أنه اعتاد أن يتناول "الشوربة" دائما قبل البدء فى الإفطار، متابعا: " وممكن اكتفى بها كمان"

حازم محمد يحيى الحرية إمام ، لم يكن مجرد لاعب مر على نادى الزمالك وحقق معه بعض البطولات ولكن كان للنجم الزملكاوي مكانة كبيرة بين جمهور الفريق وأعضاء الجمعية العمومية للنادي

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اعتزل حازم إمام كرة القدم فى 2008 بعد فوز الزمالك ببطولة كأس مصر لنفس العام ، نشأ "حازم" بين عائلة كروية عريقة وناجحة للغاية، فهو ابن الكابتن حمادة إمام وحفيد الحارس يحيى إمام أشهر لاعبين جيلهم .

بدأ حازم مسيرتة الاحترافية بـنادي الصيد في القاهرة قبل أنتقالة إلى نادي الزمالك حيث حقق سنوات طيبة قبل احترافه فى أوروبا. التحق حازم إمام بنادي أودينيزي الإيطالي في صيف 1996 بعد أن تم اختيارة كأفضل صانع ألعاب في أفريقيا عام 1996