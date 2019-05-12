شكرا لقرائتكم لاتسيو يستعد لنهائي الكأس بفوز صعب على كالياري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز لاتسيو على مضيفه كالياري 2 - 1، يوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة، قبل خوضه نهائي الكأس المحلية أمام أتالانتا.

وعلى ملعب سانت إيليا تقدم لويس البيرتو بهدف للاتسيو في الدقيقة 31 ثم أضاف خواكين كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 53 ورد ليوناردو بافوليتي بهدف لكالياري في الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 58 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد كالياري عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.