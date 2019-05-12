شكرا لقرائتكم ليدز يقترب من نهائي الملحق ويكسب ديربي كاونتي بصعوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز كيمار روف مهاجم ليدز يونايتد هدفا في الشوط الثاني ليمنح فريقه الفوز 1 - صفر خارج ملعبه على ديربي كاونتي في ذهاب قبل نهائي ملحق الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وحول روف، الذي سجل في مباراتي ليدز ضد ديربي هذا الموسم، كرة عرضية من الجناح جاك هاريسون إلى شباك الحارس كيلي روس في الدقيقة 55 ليمنح فريقه أفضلية بسيطة في المواجهة.

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وهذا هو الهدف 15 هذا الموسم لروف الذي كان يمكنه مضاعفة النتيجة لكن روس تصدى لمحاولته بعد أن دب النشاط في صفوف ليدز عقب شوط أول هادئ. وحصل ديربي على ركلة جزاء بعد أن بدا أن هاريسون ارتكب مخالفة ضد جيدن بوغل في الدقيقة 77 لكن الحكم كريغ بوسون تراجع عن قراره واحتسب ركلة حرة لصالح ليدز بعد استشارة الحكم المساعد.

وواجه ديربي صعوبات في صناعة فرص حقيقية على ملعبه بينما صمد ليدز ليخرج منتصرا. ويلتقي الفريقان باستاد إيلاند رود في لقاء الإياب يوم الأربعاء القادم. وفاز أستون فيلا على وست بروميتش ألبيون 2-1 في ذهاب المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي في وقت سابق اليوم السبت. وتقام مباراة العودة باستاد هوثورنز يوم الثلاثاء.

ويلتقي الفائزان باستاد ويمبلي يوم 27 مايو أيار من أجل تحديد من سيرافق نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.