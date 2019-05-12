كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك والداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى العاشرة مساء اليوم فريقا الزمالك والداخلية فى الجولة الـ32 للدورى، فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، بالرغم من اختلاف الطموح بين الفريقين.

الزمالك يدخل اللقاء ولا بديل أمامه سوى الفوز لمواصلة الضغط على الأهلى المتصدر، بينما يسعى الداخلية لتحقيق الفوز إذا ما أراد الاستمرار فى الدورى.

* ماذا يريد الزمالك من لقاء الداخلية؟

يدخل الزمالك لقاء الداخلية بمعنويات عالية بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، بالإضافة للصعود لنهائى الكونفيدرالية.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الداخلية للضغط أكثر على الأهلى متصدر البطولة برصيد 70 نقطة، فى الوقت الذى يحتل فيه الزمالك المركز الثانى برصيد 63 نقطة.

* من يدير مباراة الزمالك والداخلية؟

يدير الدولى محمد الصباحى مباراة الزمالك والداخلية، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب "مساعد أول" وهشام الدسوقي "مساعد ثان" ومحمود وفا "حكما رابعا" وكل من طارق سامى وطارق مجدى حكما خامسا.

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* ما هى فرص الفريقين قبل مواجهة اليوم؟

يدخل الزمالك مباراة اليوم فى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 63 نقطة جمعها من الفوز فى 19 لقاء والتعادل فى 6 والخسارة فى 3، أحرز لاعبوه 56 هدفا ومنى مرماهم بـ24 هدفا، بينما يخوض الداخلية اللقاء فى المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز 4 مباريات والتعادل فى 15 والخسارة 12، أحرز لاعبوه 33 هدفا ومنى مرماهم بـ45 هدفا.

* ما هى فرص الداخلية فى البقاء بالدورى؟

يدخل فريق الداخلية لقاء اليوم وقد تأزمت الأمور أمامه تماما، فأى نتيجة بخلاف الفوز تعنى هبوطه للقسم الثانى بشكل رسمى، أما فى حال فوزه فيصبح لديه بصيص من الأمل.

* لماذا يحرس عماد السيد مرمى الزمالك أمام الداخلية؟

يحرس عماد السيد مرمى الزمالك اليوم امام الداخلية بدلا من محمود جنش فى ظل إيقاف الأخير فى اللقاء المقبل للقلعة البيضاء أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفيدرالية الأفريقية.

ويسعى السويسرى جروس لإعادة عماد السيد لحساسية المباريات من جديد قبل المواجهة الصعبة فى نهائى الكونفيدرالية.