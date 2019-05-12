شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك و الداخلية.. التاريخ ينحاز للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات العاشرة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الداخلية فى إطار مباريات الجولة الثانية و الثلاثون من مسابقة الدورى و التى تقام باستاد بتروسبورت

وينحاز التاريخ إلى الزمالك فى مواجهات الفريقين ، حيث أن الفريق الأبيض التقى مع نظيره الداخلية فى 12 مباراة قبل لقاء اليوم ، حقق الفوز فى 10 مباريات ، بينما تعادل سلبيا فى مباراتان .

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وسجل لاعبو الزمالك 24 هدفا فى مرمى الداخلية ، بينما سجل لاعبو الداخلية 9 أهداف فى مرمى الأبيض.

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من المفارقات فى مواجهات الفريقين أن نتيجة أخر مباراة مثل أول مباراة ، حيث كان أول لقاء جمع الزمالك و الداخلية أقيم عام 2012 ، وانتهى بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف و كان محمد عبد الرازق شيكابالا ، صاحب افتتاح الأهداف بين الفريقين ، واخر لقاء أقيم نوفمبر الماضى بنفس النتيجة وهى فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.