- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت.. 7 أرقام لـ"الزمالك والداخلية" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الزمالك والداخلية والمحدد لها العاشرة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، فى الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.
ويسعى الزمالك لحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف إلى القمة لمطارة الأهلى، بينما يطمح الداخلية فى تحقيق الفوز لإحياء الفرصة الأخيرة للهروب من الهبوط.
ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الزمالك والداخلية" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى:
الزمالك والداخلية
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة بتروسبورت.. 7 أرقام لـ"الزمالك والداخلية" فى الدورى الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.