شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت.. 7 أرقام لـ"الزمالك والداخلية" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الزمالك والداخلية والمحدد لها العاشرة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، فى الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.

ويسعى الزمالك لحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف إلى القمة لمطارة الأهلى، بينما يطمح الداخلية فى تحقيق الفوز لإحياء الفرصة الأخيرة للهروب من الهبوط.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الزمالك والداخلية" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: