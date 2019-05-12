شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يستضيف البطولة العربية لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العربى لكرة السلة، برئاسة إسماعيل القرقاوى، موعد انطلاق البطولة العربية للأندية والمقرر إقامتها العام الجارى بالمغرب.
وتحدد إقامة البطولة العربية للاندية فى الفترة من 21 إلى 31 اكتوبر الجارى وتقام فى نادى جمعية سلا المغربى.
ومن المقرر أن يشارك فى البطولة نادى الاتحاد السكندرى، بصفته حامل اللقب فى النسخة الماضية، على أن تتحدد باقى الأندية الفترة المقبلة.
يذكر أن فريق سلة الاتحاد السكندرى توج بلقب البطولة العربية لأندية السلة والتى أقيمت ببيروت أكتوبر الماضى، بعد الفوز على صاحب الارض بنتيجة 74 / 70 بنهائى البطولة، محققا اللقب العربى السادس.
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