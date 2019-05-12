شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، ضمن الأسبوع الـ31 للدورى الممتاز، والتي كان مقرراً إقامتها الأربعاء 15 مايو الجارى، إلى موعد يحدد فيما بعد، نظراً لوصول الزمالك للدور النهائى فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد تقدم بطلب رسمى لاتحاد الكرة بتأجيل لقاء الإنتاج حتى يتمكن من الاستعداد الجيد لنهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى المقرر له يومى 19 و26 مايو الجارى.

يذكر أن مباراة الإنتاج الحربى كان مقررا لها قبل سفر الزمالك لخوض مباراة النجم الساحلى التونسى فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية، وتم ترحيلها لتقام يوم 15 مايو قبل أن تستقر المسابقات على تأجيلها مرة أخرى.

ويلتقى الزمالك مع الداخلية فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات الجولة الـ32 من الدورى الممتاز.