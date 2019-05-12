شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب سلاح السيف من روسيا فى دور الـ 16 بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر لسلاح السيف من نظيره الدب الروسى بنتيجة 45 / 24 فى إطار دور الـ 16 ببطولة كأس العالم المقامة فى إسبانيا. واستطاع منتخب مصر التغلب فى دور الـ32 على نظيره تشيلى بنتيجة 45/ 25 ليتأهل إلى دور الـ 16 قبل أن يخسر من روسيا. Advertisements وكانت منافسات الفردى فى البطولة والتى شهدت مشاركة 233 لاعبا من مختلف انحاء العالم يتقدمهم المصنفون الاوائل قد شهدت تتويج اللاعب الالمانى ماكس هيرتنج باللقب فيما احتل لاعبنا محمد عامر المركز 48 وجاء زياد السيسي فى الترتيب 91 وتلاه مهاب سامر فى المركز 99 بينما احتل احمد عمرو المركز 140 .

منتخب لاسلاح فى مدريد

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