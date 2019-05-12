شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لـ إنبى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا، الاثنين، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها الخميس المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا استعدادا لمواجهة إنبى.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على سموحة أمس بهدف نظيف سجله الأنجولي جيرالدو ليرفع الفريق رصيده إلى 70 نقطة ليحافظ على تصدّره جدول الدورى.