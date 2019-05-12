شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فى الإنتاج الحربى بعد تأجيل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد خالد مهدى، مدير الكرة بالانتاج الحربى، جلسة مع مختار مختار المدير الفنى للفريق لمناقشة جدول استعدادات الفريق لمباراة المصرى بعد تأجيل مباراة الزمالك.
ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت تأجيل مباراة الإنتاج الحربى مع الزمالك لانشغال الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
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