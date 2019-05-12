شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. مصر تتأهل لربع نهائى الكان على حساب جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

"الخليج 365" يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

فى اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 1416 من الهجرة الموافق الأربعاء الرابع والعشرين من شهر يناير لعام 1996 من الميلاد، المنتخب الوطنى يصعد إلى دور الثمانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 1996، بعدما تخطى صاحب الأرض المنتخب الجنوب أفريقى بهدف دون رد، حمل توقيع أحمد الكاس ليصبح رصيد المنتخب المصرى 4 نقاط ويتأهل بصحبة نظيره الجنوب أفريقى لربع النهائى.