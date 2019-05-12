الريشة الطائرة يبدأ إجراءات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ إتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامى أولى خطوات إجراءات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة أصحاب المراكز الأولى فى بطولات الجمهورية .
و تخدم درجات الحافز الرياضى لاعبى الثانوية العامة فى زيادة المجموع ، حيث يتم إضافة درجات لأصحاب المراكز من الأول و حتى الرابع فى بطولات الجمهورية عن موسم 2018 / 2019 .
يذكر أن إضافة درجات الحافز الرياضى لا تطبق على لاعبى الريشة الطائرة فقط ، بل على أصحاب المراكز الأولى فى الاتحادات الاخرى أيضا .
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