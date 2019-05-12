موعد مباراة الريدز ضد وولفرهمبتون في ختام البيريمرليج والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للريدز

أعزائي المتابعين لنا من خلال موقعنا المميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نقدم لكم هذا التقرير عن مباراة ليفربول ضد وولفرهمبتون، في ختام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019، الموسم الإستثنائي من حيث الصراع الشرس بين مانشيستر سيتي وليفربول علي إحراز اللقب هذا الموسم، تقام المباراة اليوم علي ملعب أنفيلد ملعب الريدز في تمام الساعة الرابعة عصراً اليوم، والجدير بالذكر أن جميع مباريات الجولة الأخيرة تقام في توقيت واحد مراعاة للحياد وعدم التلاعب بالنتائج.

يدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 94 نقطة، خلف السيتي المتصدر قبل جولة اليوم، ويتطلع لحوث مفاجأة من فريق برايتون اليوم ضد السيتي، ليكون موسم رائع لليفربول بحصد اللقب الغائب عن فريق ليفربول منذ عام 1990، وبالنسبة للنجم المصري “محمد صلاح” فمن المنتظر أن يلعب في لقاء اليوم، ويسعي لإحراز أهداف لتعزيز صدارته لقائمة الهدافين التي يعتليها ب22 هدف، ويتطلع بالفوز بالحزاء الذهبي للعام الثاني علي التوالي.

أما فريق وولفرهامبتون فيدخل اللقاء وهو في المركز الخامس في ترتيب جدول البيريمرليج برصيد 57 نقطة، والتاريخ ليس في صالحه في لقاءات الفريقين في مباريات الدوري، فقد إلتقيا 9 مباريات خسر فيها وولفرهامبتون في 6 وتعادلا مرتين ولم يحقق الفوز إلا في مباراة واحدة .

موعد المباراة والقنوات الناقلة للقاء

تقام المباراة في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتHD1

التشكيل المتوقع للريدز