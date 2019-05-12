رابط شغال live: بث مباشر مباراة مان سيتي وبرايتون بث مباشر livehd7 كورة اون لاين مباراة مانشستر سيتي...

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر

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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

بث مباشر مباراة برايتون ومانشستر سيتي كورة ستار كورة أون لاين مانشستر سيتي وبرايتون yalla shoot كورة جون مباراة برايتون ومانشستر سيتي الاسطورة بث مباشر برايتون ومانشستر سيتي ماتش برايتون ومانشستر سيتي بث مباشر، عاني فريق مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة الماضية له من صعوبة في تحقيق الفوز على الفرق المنافسة، وقد استطاع تسجيل هدف واحد في كل مباراة من المباراتين السابقتين ليتحصل على الثلاث نقاط كاملة منهما ويحتفظ بالصدارة.

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مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر

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سيتم توفير رابط للبث بعد قليل عبر موقعكم عرب فور نيوز خلال الدقائق القليلة القادمة، ويبحث السيتي عن الفوز الأخير له الدوري للتتويج باللقب

دقائق على انطلاق اللقاء الأخير بين السيتي وبرايتون في البريميرليج