أكثر ما يود جمهور ليفربول معرفته هو تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجانا للقاء ليفربول وولفرهامبتون فى الدورى الانجليزى لكرة القدام، لمشاهدة محمد صلاح وزملاؤه، دون الحاجة للاشتراك فى القنوات المشفرة، والاستمتاع بأداء ليفربول، وأداؤه الرائع الذى يقدمه فى البريمليج، وجعله يتصدر جدول الدورى الانجليزى لكرة القدم حتى الآن.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجانا للقاء ليفربول وولفرهامبتون

سننشر لكم بعض القنوات الأجنبية التى من المتوقع أن تنقل مباريات ليفربول فى الدورى الانجليزى لكرة القدم، من بين هذه القنوات:

قناة Idman Azerbaycan تتبع أذربيجان وتوجد على القمر الصناعى Europe*Star 1 وترددها 11175 استقطاب أفقى، معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6.

قناة Varzish Sport HD وهى تتبع دولة طاجيكستان، ويمكن ضبط القناة على القمر Yahsat52.5°E ويوجد تردد ين لهذه القناة أولهما 12548 استقطاب أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، والثانى تردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.

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مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى الجولة الاخيرة من الدورى الانجليزى اليوم الأحد 12 مايو 2019، حيث تبدأ المباراة فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة،السودان وليبيا، والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، الخامسة مساء بتوقيت السعودية و العراق واليمن وقطر والبحرين والكويت، تمام الساعة السادسة بتوقيت دولة الامارات العربية وسلطنة عمان.