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نتيجة مباراة الاهلي وسموحة فى الدورى العام

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نتيجة مباراة الاهلي وسموحة بث اليوم السبت 11-5-2019، فى الجولة 32 من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم، حيث تقام مباراة الليلة على استاد بترو سبورت، الاهلى فى المركز الاول فى جدول الدورى المصرى برصيد 67 نقطة من 29 مباراة، و يسعى اليوم للفوز على فريق سموحة للاستمرار على قمة الدورى، حيث يريد الاهلى تعويض جمهوره خروجه من دورى الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، و الفوز بالدورى.

بث مباشر مباراة الاهلى و سموحة

 

موعد مباراة الاهلي وسموحة

توقيت مباراة الاهلي وسموحة اليوم السبت 11 مايو 2019، على استاد بتروسبورت الرياضى فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسموحة

مباراة الاهلي وسموحة اليوم على قناة On Sport HD ، و سيعلق على اللقاء حاتم بطيشة، و سوف يحكم اللقاء  أمين محمد عمر

تشكيل الأهلي أمام سموحة اليوم
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وصالح جمعة ورمضان صبحي وحسين الشحات.

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خط الهجوم: وليد أزارو.

بعد قليل سوف يبدأ اللقاء المرتقب فى الدورى المصرى بين الاهلى و سموحة

الشوط الاول النتيجة 0/0 بعد مرور 3 دقائق

الدقيق 6 من بداية الشوط الاول من المباراة  و هناك ضغط من لاعبى الاهلى لاحراز هدف

الدقيقة 22 النتيجة حتى الان التعادل السلبى

الدقيقة 50 من الشوط الثانى النتيجة التعادل السلبى حتى الان بين الفريقين

د 76 النتيجة 0/0 بين الاهلى و سموحة

انتهت المباراة بفوز الاهلى 1/0

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الكلمات الدلائليه
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