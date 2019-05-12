ملخص نتيجة مباراة الاهلي وسموحة اليوم بالدوري المصري .. المارد الأحمر يحافظ على صدارته

ملخص نتيجة مباراة الاهلي وسموحة، يواصل المارد الأحمر صحوته المحلية بعد الخروج القاري أمام صن داونز راسماً طريقه نحو الحفاظ على درع الدوري لهذا الموسم، إلا أن مباراة الفريق اليوم ضد سموحة على ملعب بترو سبورت ستكون صعبة في طريق حامل اللقب للحفاظ على عرشه، سنقدم لكم نتيجة مباراة الاهلي وسموحة.

نتيجة مباراة الاهلي وسموحة

نتيجة الاهلي وسموحة، تنقل قناة أون سبورت on sport الرياضية عبر ترددها على النايل سات اليوم مباراة الأهلي وسموحة في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، ويعلق على اللقاء المصري حاتم بطيشة، وذلك في قمة مباريات الأسبوع 32 من مسابقة دوري كرة القدم المصري.

مباراة الاهلي وسموحة اليوم

نتيجة مباراة الاهلي وسموحة، ويتربع زعيم الكرة المصرية على رأس صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة متقدماً بفارق نقطتين فقط عن الملاحق المباشر فريق بيراميدز صاحب ال 65 نقطة في المركز الثاني، علماً بإن الأهلي لعب أقل من ملاحقه مباراتين، أما الزمالك يأتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة منقوصاً من مباراة عن الأهلي، وفي حال نجح بالفوز سيكون الفارق بينه وبين الأهلي نقطة وحيدة.

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ملخص نتيجة الاهلي وسموحة

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[وانتهت مباراة الدور الأول بين الاهلي وسموحة بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد أحرزه علي معلول من ركلة جزاء.

التشكيل الأساسي للأهلي أمام سموحة: محمد الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – حمدي فتحي – عمرو السولية – رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات – وليد أزارو.