الأهلي يرصد 3 مليون دولار لضم مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

يسعى مسئولو النادي الأهلي إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، رغبة في تدعيم منطقة الهجوم بالفريق، ورصد المارد الأحمر 50 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 3 ملايين دولار لضم المهاجم الأجنبي ولكن شرط أن يتمتع بمواصفات خاصة.

وجاء ذلك القرار بعد أن تأكد مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق أن المارد الأحمر يحتاج إلى مهاجم متميز ومختلف عن مهاجمي الفريق الحاليين.

وصرح مصدر موثوق بمجلس الإدارة مؤكدا أن النادي على أتم الاستعداد لدفع مبالغ مالية كبيرة للتعاقد مع أي مهاجم أجنبي يساعد في تدعيم صفوف الفريق في منطقة الهجوم، ويمكن للفريق الاستفادة من خدماته خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الفريق يعاني من مشكلة الفرص الضائعة خلال المباريات الأخيرة، والتي أصبحت من أبرز المشاكل التي يعاني منها الفريق خلال الوقت الراهن.