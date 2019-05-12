بعد الفوز على سموحة.. الأهلي يستعد لمواجهة انبي بالدوري الخميس المقبل

بعد الفوز الثمين الذي حققه النادي الأهلي على فريق سموحة في لقاء الجولة الـ32 ببطولة الدوري المصري، والتي أقيمت في العاشرة من مساء أمس السبت وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف بواسطة اللاعب جيرالدو دون مقابل لنظيره.

يستعد المارد الأحمر لخوض لقاء جديد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز أمام فريق انبي، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل؛ حيث يبدأ المارد الأحمر الاستعداد للقاء المرتقب غدا الإثنين 13 مايو الجاري، والذي يبذل قصاري جهده للفوز به ويركز على حصد الثلاث نقاط.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بعد أن نجح في حصد الثلاث نقاط من لقاء سموحة والتغريد بمركز الصدارة بعيدا عن فريقي بيراميدز والزمالك.