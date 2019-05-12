نتيجة مباراة الاهلي وسموحة اليوم  On sport فى الدورى المصري الممتاز

On sport نتيجة مباراة الاهلي وسموحة اليوم فى الدورى المصري الممتاز تقام مباراة الجولة ال32 من الدورى المصرى يوم السبت 11/5/2019، ويستضيف فريق الأهلى منافسه سموحة على ملعب بتروسبورت، ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز والابتعاد بالصدارة، فيما يطمح سموحة بتحقيق الانتصار واستكمال المشوار وسط المنافسة للموسم المقبل.

ويتصدر الأهلى ترتيب الدورى المصرى برصيد 67 نقطة من الفوز فى 21 مباراة والتعادل فى 4 وخسارة 4 لقاءات، وكان الفريق قد حقق الفوز فى مباراته الماضية على فريق النجوم بنتيجة 2-0 .

نتيجة الأهلي وسموحة اون سبورت

انتهت المباراة بفوز فريق الاهلي بهدف نظيف سجله اللاعب جيرالدو فى الدقيقه 99

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جووووووول هدف قاتل في الوقت القاتل جيرالدو يحرز الهدف الاول للنادي #الأهلي ملوووووووك مابعد الـ 90 الأهلي يحافظ على الصداره ويصل للنقطه 70 مبروووووك للنادي الأهلي

تشكيل النادي #الاهلي لمباراة سموحه الشناوي علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي حمدي فتحي – عمرو السوليه رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات وليد أزارو.

طاقم تحكيم مصري بقياده امين عمر لمباراه الاهلى وسموحه اليوم ببطوله الدورى المصري