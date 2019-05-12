نتيجة مباراة الأهلي ضد سموحة بالدوري المصري 2019.. تعرف على المباريات المتبقية|| والقنوات الناقلة

في تمام الساعة العاشرة مساءً بدأت مباراة الأهلي مع سموحة وكانت البدايات حذرة تماما من الفرقتين، وعشاق الاستمتاع بمشاهدة كرة القدم وما لم يشاهد نعرض نتيجة مباراة النادي الأهلي ضد سموحة، حيث اختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهه سموحة خاض الأهلي هذه المباراة باحثاً عن الثلاث نقاط من أجل المحافظة والبقاء على لقب تصدر الدوري الممتاز الذي يعتبر في مراحله الأخيرة.

مباراة الأهلي ضد سموحة

نظراً لإقامة مباريات الدوري خلال شهر رمضان الكريم، فأن نتيجة مباراة مباراة الأهلي ضد سموحة بالدوري المصري التي تم إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 على ملعب بتروسبورت،والنادي الأهلي لديه رغبة أكيدة في الفوز بهذه المباراة، نظراً لفوز الزمالك أمس في مباراته على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ووصل إلى النقطة 63 وهو المنافس الوحيد للنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

المباريات المتبقية للنادي الأهلي

وصل النادي الأهلي إلى النقطة 67 قبل مباراته مع سموحة ولم يبق للنادي الأهلي من مباريات الدوري المصري إلا المباريات الأتية.

مباراة ضد أنبي

مباراة ضد الإسماعيلي

مباراة ضد المقاولون

ترتيب نادي سموحة بالدوري المصري

يدخل نادي سموحة الذي يقوم بتدريبه العميد “حسام حسن” بالمركز العاشر ولديه رصيد 35 نقطة، وطلب كل من حسام حسن المدير الفني ومحمد فرج عامر رئيس النادي اللاعبين بأداء رجولي أمام متصدر الدوري وتحقيق نتيجة إيجابية.

نتيجة الشوط الأول

الشوط الأول يتسم بأن أداء الفرقتين كان لا يتعدى نصف الملعب حتى

الدقيقة 26 وتصدى أبو جبل حارس مرمى سموحة لشوطة قوي من رمضان صبحي

في الدقيقة 27 تصدق أبو جبل لشوطة أخرى من أحمد فتحي

وفي الدقيقة 31 عرضية أرضية رائعة من حسين الشحات يضعها أزارو في وسط المرمة سهلة جداً في يد أبو جبل

وأخيراً صفارة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف

نتيجة الشوط الثاني والمباراة