شاهد بالفيديو الأهلى يحقق الفوز على سموحة بهدف نظيف ويغرد منفرداً في صدارة الدوري

استطاع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوزاً غالياً على ضيفه سموحة بهدف نظيف فى الدقيقة 98، والذي أحرزه الأنجولي جيرالدو ، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام، وبذلك غرد الفريق الأحمر في صدارة الدوري، ليغرد منفرداً.

حيث رفع الأهلي بهذه النتيجة رصيده للنقطة 70 محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 35 محتلاً المركز الـخامس عشر.

حيث أحرز الأنجولي جيرلدو الدقيقة 98 هدف الفوز للأهلي، جاء ذلك عبر تسديده قوية له من داخل منطقة الجزاء بعد حدوث دربكة داخل منطقة الجزاء، وقد توقف اللعب بعدها بسبب اعتراض سموحة ثم استأنف اللعب وحصل سموحة على خطأ سددها عمرو بركات ولكنها أرتطمت بالقائم، ثم أطلق أمين عمر حكم المباراة صافرة النهاية.